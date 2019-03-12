Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- По две школы каждый год. И два детских сада уже в этом. Как на Орловщине решается вопрос второй смены и очереди?

- Весеннее фигурное вождение. Почему снег вновь сходит вместе с асфальтом?

- Орловский «Барон Мюнхгаузен» не выплачивал зарплату.

- Семь недель духовной работы. Начался Великий пост.



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Вести-Орёл

11 марта 2019 года







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