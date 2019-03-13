Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Весна. Дороги. Ямы. С начала марта уже выдано 25 предписаний. Кто ответит за ремонт автомобилей?



- В детский сад - по расписанию и в срок. Срывов графиков строительства власти не ожидают.



- Корь наступает. Еще один случай зафиксировали в Ливнах. Как уберечься от опасной инфекции?



- Что такое лёгочная гипертензия и как её лечить? Орловские и столичные врачи обменялись опытом.



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Вести-Орёл

12 марта 2019 года







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