Новости версия для печати Возврат денег Росреестр вернет деньги орловцам, которые переплатили госпошлину за услуги управления или же не воспользовались ими в течение трех лет с момента оплаты.



Для того, чтобы деньги вернули, необходимо обратиться МФЦ, Росреестр по Орловской области или в любой территориальный отдел управления, написать заявление и предоставить документ об оплате госпошлины. И в течение 30-ти дней сумму переведут на счет заявителя безналичным путем. Право на возврат имеют и юридические, и доверенные лица. Отметим, что в минувшем году Росреестр вернул орловцам больше 2-х миллионов рублей.





Мария Семак

12 марта 2019 года







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