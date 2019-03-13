Новости версия для печати В Ливнах лабораторно подтвердился случай заболевания корью 32-летний мужчина поступил в инфекционное отделение местной ЦРБ с высокой температурой и сыпью в конце февраля.



Он утверждал, что привит от кори, а сыпь может быть аллергической реакцией. Однако анализы, проведенные в Орле, подтвердили первоначальный диагноз врачей.



Сейчас медики проверяют все контакты мужчины, включая не только членов семьи и знакомых, но и пациентов Ливенской больницы, потому как корь передается воздушно-капельным путем.



Опасна корь не только тяжестью течения, но и осложнениями. Среди них пневмонии, поражения центральной нервной системы. Поэтому важно не запустить развитие инфекции и вовремя ее распознать. Сначала это высокая температура плюс кашель, насморк, конъюнктивит и светобоязнь. А на 4-5 день появляется сыпь. Единственный эффективный способ борьбы с корью - это вакцинация. По календарю прививок она проводится в год и 6 лет. Для тех, кто не помнить или не знает, была ли прививка, есть специальный анализ. Тем, кто вакцинировался, волноваться не стоит. Остальным можно сделать прививку в любом возрасте и в любое время.





Надежда Невматулина

12 марта 2019 года







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