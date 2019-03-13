Футболисты ОрелГУ возобновляют участие в сезоне Национальной студенческой футбольной лиги

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среда
13.03.2019
4:34:10
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Футболисты ОрелГУ возобновляют участие в сезоне Национальной студенческой футбольной лигиПервыми матчами после перерыва для команды опорного университета станут игры в Смоленске.
С 19 по 21 марта подопечные Валерия Ноздрина встретятся со сборной Смоленской государственной академии физической культуры и спорта, командами Чеченского государственного университета и Тамбовского государственного университета. Напомним, до перерыва футболисты ОГУ имени И.С. Тургенева провели шесть матчей и набрали 12 очков. В турнирной таблице Премьер-группы наша команда делит 4-5 место.
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