Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Ошибок - как мусора... Поток жалоб на неверные данные в квитанциях не уменьшается, и качество вывоза - не улучшается. Сегодня проблему вновь озвучили на совещании в мэрии Орла.



- Регион встретил нового духовного пастыря.



- Шаг - до трагедии. МЧС предупреждает: толщина льда на реке Оке - всего 5 см.



- Будущие звезды «королевы спорта» - на старт! Сегодня в Орле началась «Шиповка юных».



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Вести-Орёл

12 марта 2019 года







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