Новости версия для печати МЧС: на лед выходить опасно Толщина льда в городе Орле на реке Оке, в среднем, составляет 5 см, имеются промоины.



В Ливнах на реке Сосне лед отсутствует. В Малоархангельском районе толщина льда на закрытых и открытых водоемах составляет 8-10 см. Относительно толстый ледяной покров на озерах, где нет течения. Но и этот лед уже рыхлый и быстро тает, а потому – выходить на него – опасно.



Как напомнили в службе спасения, весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего. Если зимний наст под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, и велика опасность оказаться в ледяной воде.





Мария Семак

12 марта 2019 года







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