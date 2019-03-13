Новости версия для печати Сегодня в Орле открылась Неделя детской книги Мероприятие прошло в библиотеке им. Пришвина.



Эта традиция зародилась в военном 1943 году. И с тех пор ни разу не прерывалась.



В этом году «Книжкина неделя», как называют её дети, посвящена театру. Для участников праздника подготовлены театрализованные сценки и квест-игры. В течение недели дети будут встречи с писателями, театральными художниками. Для ребят проведут мастер-классы и откроют некоторые секреты театра. Продлится Неделя детской книги до 19 марта.





Татьяна Тимохина

12 марта 2019 года







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