Новости версия для печати Свои претензии к работе регионального оператора по вывозу мусора сегодня высказали на еженедельной планерке в мэрии Обострилась проблема графиков вывоза, по-прежнему очень много обращений и от жителей, которым пришли квитанции с неверными данными, требующие корректировки.



При этом, как было отмечено, постепенно налаживается процесс вывоза мусора из многоквартирных домов. Проблемы, по последним данным, носят уже локальный характер. Чего совсем нельзя сказать о частном секторе, там эта проблема массовая. Не решена она еще ни в одном из районов города.



На вопросы чиновников отвечала начальник юридического отдела ООО УК «Зеленая роща» Ольга Сидорова. По ее словам, сортировочный завод «Экосети» крайне неохотно принимает крупногабаритный мусор. При этом завод разбирает мусор на фракции и принимает исключительно бытовые отходы.





Анна Вайсергисер

12 марта 2019 года







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