Орловская УК «Зелёная роща» попала в список 20 «мутных» регоператоров

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среда
13.03.2019
4:33:32
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Орловская УК «Зелёная роща» попала в список 20 «мутных» регоператоровЭтот список на прошлой неделе опубликовал ОНФ. Общественники усомнились в том, что орловская компания, отвечающая с января этого года за обращение с отходами, справится со своими обязанностями. Причины разбирал наш коллега Дмитрий Киселев в воскресном выпуске «Вестей» - он почувствовал «острый коррупционный аромат» в том, что УК «Зелёная роща» и ряд аналогичных компаний в других регионах страны смогли получить многомиллиардные контракты - без техники, штата и денежных активов. Наш корреспондент разбирался в проблеме.
В федеральном выпуске программы «Вести» от 10.03.2019 говорится:
«Из 230 региональных конкурсов по выбору оператора по обращению с мусором в 153-х торги прошли с одним участником».
Наш региональный оператор смог попасть и в этот расширенный список. Август 2018 года: областное управление антимонопольной службы разбирает претензию несостоявшегося конкурента «Зелёной рощи» - компании «Чистый город». Их заявку конкурсная комиссия сняла ещё на стадии подачи документов. Кстати, будущий победитель на тот момент существовал всего 3 месяца. Но уверенности в собственных силах было на все 30 лет опыта работы.
Юристы «Чистого города» были уверены, что «Зелёная роща» создавалась исключительно под данный конкурс, и его результаты были предопределены. Тогда представители конкурента отметили, что единственным участником УК «Зеленая роща» является АО «Корпорация развития Орловской области», а акционерами этой корпорации являются: 73,2 % - «Орловская область» в лице департамента госимущества и земельных отношений правительства Орловской области и 26,8% - муниципальное образование «Мценский район».
Глава региона считает, что связь регионального оператора с органами власти - это не аффилированность, а возможность контроля.
И, как главное контролирующее звено, губернатор принёс извинения за ошибки в работе УК «Зелёная роща», которые коснулись десятков тысяч жителей нашего региона.
В принципе, это не удивительно, ведь провести всю подготовительную работу компании со штатом в 9 человек - а именно столько сотрудников было у «Зелёной рощи» на момент получения статуса регионального оператора - наверняка было сложно. К сегодняшнему дню компания разрослась уже до 68 работников. Кстати именно численность штата и загнала «Зелёную рощу» в список «мутных» регоператоров. При этом ОНФ оперировал другими данными.
По сути, как резюмировал в своей программе Дмитрий Киселев, «в Орловской области конкурс выиграл оператор, в штате которого всего 1 человек, а сумма контракта - 8 миллиардов рублей».
Также Дмитрий Киселев отметил, что ОНФ уже призвал губернаторов провести новые конкурсы и попросил Федеральную антимонопольную службу разобраться, каким образом проходили конкурсные процедуры.
Кроме того, активисты ОНФ настаивают и на дополнительных обязательствах, которые нужно возложить на региональных операторов. По мнению общественников, компании, отвечающие за обращение с ТКО, должны обустраивать и содержать и сами контейнерные площадки. Эту идею поддержало и Минприроды.
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