Новости версия для печати Орловская УК «Зелёная роща» попала в список 20 «мутных» регоператоров Этот список на прошлой неделе опубликовал ОНФ. Общественники усомнились в том, что орловская компания, отвечающая с января этого года за обращение с отходами, справится со своими обязанностями. Причины разбирал наш коллега Дмитрий Киселев в воскресном выпуске «Вестей» - он почувствовал «острый коррупционный аромат» в том, что УК «Зелёная роща» и ряд аналогичных компаний в других регионах страны смогли получить многомиллиардные контракты - без техники, штата и денежных активов. Наш корреспондент разбирался в проблеме.



В федеральном выпуске программы «Вести» от 10.03.2019 говорится: «Из 230 региональных конкурсов по выбору оператора по обращению с мусором в 153-х торги прошли с одним участником». Наш региональный оператор смог попасть и в этот расширенный список. Август 2018 года: областное управление антимонопольной службы разбирает претензию несостоявшегося конкурента «Зелёной рощи» - компании «Чистый город» . Их заявку конкурсная комиссия сняла ещё на стадии подачи документов. Кстати, будущий победитель на тот момент существовал всего 3 месяца. Но уверенности в собственных силах было на все 30 лет опыта работы. Дмитрий Хроменков, директор ООО УК «Зеленая Роща»: «Я знаю все места несанкционированного накопления отходов. Все овраги, куда и кто возит мусор. Знаю все действующие полигоны. Знаю все свалки, которые не внесены в реестр». Юристы «Чистого города» были уверены, что «Зелёная роща» создавалась исключительно под данный конкурс, и его результаты были предопределены. Тогда представители конкурента отметили, что единственным участником УК «Зеленая роща» является АО «Корпорация развития Орловской области», а акционерами этой корпорации являются: 73,2 % - «Орловская область» в лице департамента госимущества и земельных отношений правительства Орловской области и 26,8% - муниципальное образование «Мценский район». Глава региона считает, что связь регионального оператора с органами власти - это не аффилированность, а возможность контроля. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это государственное предприятие, которое учреждено нашими структурами - государственными - для того, чтобы мы смогли обеспечить полноценный детальный контроль». И, как главное контролирующее звено, губернатор принёс извинения за ошибки в работе УК «Зелёная роща», которые коснулись десятков тысяч жителей нашего региона. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Есть одна проблема, которую я абсолютно признаю - не создали, не имели базы жителей, которые являются абонентами по выплатам. Мы вынуждены были, понимая этот риск - что мы получим десятки тысяч заявлений, направить базу данных, которую нам предоставили структуры, имеющие её. Но в ней оказалось большое количество ошибок. Я за эти ошибки приношу извинения перед всеми жителями области». В принципе, это не удивительно, ведь провести всю подготовительную работу компании со штатом в 9 человек - а именно столько сотрудников было у «Зелёной рощи» на момент получения статуса регионального оператора - наверняка было сложно. К сегодняшнему дню компания разрослась уже до 68 работников. Кстати именно численность штата и загнала «Зелёную рощу» в список «мутных» регоператоров. При этом ОНФ оперировал другими данными. Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «До момента работы с твердыми коммунальными отходами этих компаний фактически не было. На период 2017 года у них не было вообще никакой отчетности, фактически они появились только сейчас. У них отсутствовали данные о штатных единицах, либо это был один-два человека, или даже ноль. И можно говорить о том, что они фактически появились в период этой реформы». «в Орловской области конкурс выиграл оператор, в штате которого всего 1 человек, а сумма контракта - 8 миллиардов рублей». По сути, как резюмировал в своей программе Дмитрий Киселев, Также Дмитрий Киселев отметил, что ОНФ уже призвал губернаторов провести новые конкурсы и попросил Федеральную антимонопольную службу разобраться, каким образом проходили конкурсные процедуры. Кроме того, активисты ОНФ настаивают и на дополнительных обязательствах, которые нужно возложить на региональных операторов. По мнению общественников, компании, отвечающие за обращение с ТКО, должны обустраивать и содержать и сами контейнерные площадки. Эту идею поддержало и Минприроды.









Антон Киселёв

12 марта 2019 года







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