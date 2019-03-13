Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Реформа - с пробуксовками? Вопросов к работе «мусорного оператора» еще остается немало.

- Давайте знакомиться: Орловщина встретила нового митрополита.

- К большой воде - готовы? Главы муниципалитетов сегодня держали отчет.

- Традиция длиною в 76 лет. Сегодня открылась Неделя детской книги.

- На старте - будущие звезды. Сегодня стартовала «Шиповка юных».



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Вести-Орёл

12 марта 2019 года







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