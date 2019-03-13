Новости версия для печати Социальные мошенники не теряют сноровки Очередной жертвой злоумышленников стала 59-летняя жительница Орла. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



В преддверии 8 Марта женщине позвонили якобы из банка и предложили оформить кредит. Правда, для одобрения займа сначала она должна оплатить страховку. 40 тысяч рублей орловчанка перевела злоумышленникам через Интернет. Но обещанного кредита так и не получила. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность преступника и обстоятельства произошедшего. А также напоминают: будьте бдительны. Не доверяйте незнакомым людям. Не торопитесь с принятием решений. Лучше посоветуйтесь с работниками банка, клиентами которого Вы являетесь, или родственниками.





Надежда Невматулина

13 марта 2019 года







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