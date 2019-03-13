Новости версия для печати Ярмарка выходного дня в Северном районе сменит прописку Переместить торговую площадку попросили жители на встрече с Александром Муромским.



Аргументировав обращение тем, что место неудобное. Напомним, сейчас торговля по выходным дням организуется возле культурно-досугового центра «Металлург». Теперь же принято решение перенести ярмарочную торговлю на другую площадку – на ул. Бурова, около дома под номером 1А . Сейчас там приводят в порядок асфальтовое покрытие. Как только работы завершатся – начнется торговля.





Надежда Невматулина

13 марта 2019 года







На главную страницу





