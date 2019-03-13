Новости версия для печати Засветись! Световой день стал гораздо длиннее, но, тем не менее, многие школьники возвращаются с факультативов, секций и кружков в темное время суток. Чтобы их путь домой был максимально безопасным, орловским школьникам напомнят об использовании фликеров.



Весь месяц в школах Орловской области будут проходить мастер-классы. Ребятам расскажут о необходимости соблюдения правил дорожного движения, о том, чем может обернуться их нарушение, и ответственности каждого за ситуацию на дорогах. Объяснят, как правильно размещать световозвращающие элементы на одежде. А чтобы юные слушатели не скучали и запоминали информацию - в юмористической и интерактивной форме расскажут о принципах действия, видах и пользе световозвращателей. Подобные акции пройдут практически по всей стране – от нашего региона до Хабаровского края.





Надежда Невматулина

13 марта 2019 года







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