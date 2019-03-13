|
среда
13.03.2019
22:28:15
|
|
Засветись!Световой день стал гораздо длиннее, но, тем не менее, многие школьники возвращаются с факультативов, секций и кружков в темное время суток. Чтобы их путь домой был максимально безопасным, орловским школьникам напомнят об использовании фликеров.
Весь месяц в школах Орловской области будут проходить мастер-классы. Ребятам расскажут о необходимости соблюдения правил дорожного движения, о том, чем может обернуться их нарушение, и ответственности каждого за ситуацию на дорогах. Объяснят, как правильно размещать световозвращающие элементы на одежде. А чтобы юные слушатели не скучали и запоминали информацию - в юмористической и интерактивной форме расскажут о принципах действия, видах и пользе световозвращателей. Подобные акции пройдут практически по всей стране – от нашего региона до Хабаровского края.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта