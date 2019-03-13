Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП Среди них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.



12 марта в Мценске в 10:50 водитель 1950 г.р., управляя транспортным средством «Лада Калина», двигался по улице Московской в районе дома № 15 и на перекрестке не уступил дорогу транспортному средству «Рено Меган», пользующимся преимуществом в движении, и допустил с ним столкновение. В результате столкновения водитель автомобиля «Лада» получил телесные повреждения, каретой скорой помощи был доставлен в Мценская ЦРБ.



12 марта в 23 часа водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», следовал по автодороге М-2 Крым и в районе 376 км допустил наезд на препятствие -металлическое дорожное ограждение, с последующим наездом на препятствие - бетонное дорожное ограждение, после чего водитель оставил место ДТП. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Ларгус», женщина 1992 г.р., получила телесные повреждения.





Орловское Информбюро

13 марта 2019 года







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