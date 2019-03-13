Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- На Кавказ! Около 60 орловских полицейских отправились в служебную командировку.



- Прочему принцип «клиент всегда прав» срабатывает далеко не всегда? Поговорим об этом сегодня в эфире «Радио России. Орёл».



- Неделя детской книги набирает обороты. Чем удивляет юных читателей «пришвинка»?



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Вести-Орёл

13 марта 2019 года







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