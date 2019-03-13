Новости версия для печати С какими проблемами чаще всего сталкиваются жители Орловской области, совершая покупки? В преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей в студию «Радио России. Орёл» придут специалисты Управления Роспотребнадзора по Орловской области.



Они расскажут, где и каким образом отстаиваются права орловцев. И кто зачастую выигрывает в противостоянии под названием «продавец-покупатель»? А также о том, как не стать жертвой красивой рекламы.



Вопросы гостям можно задать по телефону (4862) 43-51-87 или прислать их в виде сообщений на номер WhatsApp и Viber 8-920-80-84-000. Начало эфира – в 18:20, частота – 102,3 FM.





Надежда Невматулина

13 марта 2019 года







На главную страницу





