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Орловская писательница Валентина Корнева отпраздновала юбилей

Валентина Корнева - лауреат литературной премии «Вешние воды», автор поэтических сборников и краеведческой книги о своей малой родине - Новосиле. Творческий вечер поэта и писателя прошел в мире книг - в орловской «бунинке».

В прошлом году вышла в свет девятая книга Валентины Корневой – «Свиток памяти», с новыми стихами и поэмой о Тургеневе.

Валентина Корнева старается не оглядываться на то, что уже сделано, и продолжает работать.
Валентина Корнева, член Союза писателей России: «Юбилей дает право на дальнейшую жизнь. Наверное, так? Надеюсь, что будет творчество, встречи, будут книги - это моя крылатая мечта».
Осуществилась и мечта дарить людям стихи. Корнева закончила Орловский пединститут, работала сельской учительнице на Валдае, затем, уже в Орловской области, - главным специалистом управления образования. И уже тогда начала писать, удивив издателей.
Александр Лысенко, издатель: «Валентина Корнева удивила лет 20 назад тем, что подготовила книжку, когда была еще чиновником в Облано. Я посмотрел с подозрением. Но потом мы почитали, Дронников прочитал, и поняли - хорошие стихи. И я выпускал ее первую книжку с удовольствием».
С удовольствием печатали стихи Корневой и российские газеты, журналы, литературные альманахи. Она ревностная наследница русского песенного слова. Любовь к родине, сострадание к людям, глубокое понимание природы не остались незамеченными и композиторами.
Евгений Дербенко, композитор, заслуженный работник культуры РФ: «Подарила мне Валентина Ивановна свою книгу, я посмотрел - замечательные стихи. Кое-что мне понравилось, получились песни, которые звучат и поются, сейчас».
Поздравить Валентину Корневу пришли поэты и писатели, коллеги, которые высоко ценят ее поэтический дар и искренность.
Андрей Фролов, председатель правления Орловской областной организации Союза писателей России: «Она постоянно работает в архивах, она написала блестящую краеведческую книгу о Новосиле, а в поэтическом творчестве, и не только в поэтическом, ее изюминка в том, что она великий патриот своей малой родины».
На вечере прозвучали стихи Валентины Корневой в исполнении студентов колледжа культуры и искусств, музыкальные поздравления от делегации из Новосиля. Юбилейный адрес вручили представители областного и городского Совета народных депутатов. А виновнице торжества желали одного - новых книг.




Эва Стасюлевич
13 марта 2019 года

 


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