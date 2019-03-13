Новости версия для печати Очередной отряд орловской полиции отправился в служебную командировку на Северный Кавказ Командировка продлится шесть месяцев. Дислоцироваться и выполнять боевые задачи орловские стражи порядка будут в Дагестане.



Отряд на этот раз сложился сугубо мужской. Инспекторы ГИБДД, сотрудники сыска и наркоконтроля - всем придется временно забыть о своей специализации в пользу общеполицейской службы на Кавказе. Кое-кто в горячую точку едет впервые.



Временная оперативная группировка МВД в Дагестане дислоцируется в равнинной местности, так что тяготы высокогорной службы не грозят. Однако и на курорт база в Каспийске совсем не похожа. Жесткая военная дисциплина и постоянная боевая готовность - так пройдут 6 месяцев службы. КПП - самый напряженный участок. Даже свои машины служащие ВОГ осматривают на предмет фугасов. Лишь несколько лет, как смертоносные «подарки» боевиков стали редкостью. О них напоминают смятые взрывами бронемашины.



Именно поэтому главный полицейский области Юрий Савенков напоминает отъезжающим и об осторожности и о серьезности задач. Ради мирной службы, а если понадобиться - то и военной удачи служится неизменный православный молебен. Последние минуты с друзьями и коллегами, последние объятья с родными и близкими. Погрузка в автобусы и - на вокзал. Домой стражи порядка вернутся только в октябре.









Иван Суверин

13 марта 2019 года







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