Новости версия для печати Сегодня мэрия Орла должна получить графики и маршруты вывоза мусора Эту информацию обязаны предоставить компании, вывозящие мусор с контейнерных площадок.



До 20 марта будет составлен новый перечень благоустройства контейнерных площадок. Об этом заявили в мэрии Орла.



Было отмечено, что есть вероятность увеличения перечня мест накопления отходов за счет расширения контейнерных площадок. К слову, в конце прошлой недели мусороперевозчикам и региональному оператору были направлены итоги 12 комиссионных обследований территории частного сектора, где были определены более 70 мест почасового сбора мусора.





Татьяна Напольских

13 марта 2019 года







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