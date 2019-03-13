Новости версия для печати Орел готовится к грандиозной уборке Экологический двухмесячник пройдет с 1 апреля по 31 мая.



Как отметили в мэрии, в этом году немного изменится схема санитарной очистки, вернее, она усложнится. Горожанам, которые примут участие в субботнике, придется делить мусор на три фракции. Стекло, ветки и прочие отходы. Так же был поднят вопрос взаимодействия с новым правообладателем полигона, чтоб собранный в рамках субботника мусор не залеживался на местах.





Татьяна Напольских

13 марта 2019 года







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