Новости версия для печати Ливенская «Комета» добралась до суперфинала лиги КЭС-Баскет В полуфинале окружного этапа турнира наша команда уступила соперницам из города Нелидово Тверской области - 52:56.



Однако в матче за бронзовые медали этапа ЦФО ливенская команда оказалась сильнее команды «Виктория» из Тамбовской области – 55:33. Самым результативным игроком матча стала Александра Пиляева. На ее счету 30 очков, 19 подборов и 8 перехватов. Такой результат позволил ливенским спортсменкам завоевать путевку на суперфинал школьной баскетбольной лиги, который состоится в апреле в Тольятти.





Анастасия Дорохова

13 марта 2019 года







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