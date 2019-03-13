Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- На страже конституционного строя. 30 орловских полицейских отправились в командировку на Северный Кавказ. Там они будут нести службу полгода.



- До 20 марта в Орле будет составлен новый перечень благоустройства контейнерных площадок.



- Добро пожаловаться. Сегодня на вопросы слушателей «Радио России. Орёл» будут отвечать сотрудники Роспотребнадзора.



- Признание в любви малой Родине - в стихах и прозе. Валентина Корнева отпраздновала юбилей.

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Вести-Орёл

13 марта 2019 года







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