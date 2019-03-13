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Коротко о главном

- Капремонт «по-орловски». Почему отремонтированные дома уже через год начинают «трещать по швам» и «давать течь»?





- Не по расписанию. Почему областной педсовет собрали в середине марта?



- Потомки победителей говорят о войне - в стихах и прозе.





- «Динамовская смена». Сегодня кубки вручали победителям региональных турниров.

