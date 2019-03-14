Новости версия для печати Ямочным ремонтом в Орле займётся областная «Дорожная служба» Она стала победителем электронных торгов. И до 30 апреля должна освоить почти 3 млн рублей.



Ямочный ремонт, согласно условиям контракта, будут производить литой асфальтобетонной смесью толщиной до 7 сантиметров, а также засыпать некоторые ямы щебнем вручную. Помимо ямочного ремонта в областной центр придёт и масштабный. В планах властей отремонтировать дорогу от вокзала до Кромского шоссе.





Надежда Невматулина

14 марта 2019 года







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