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В Орле в оперативном режиме проводят работы по прочистке ливневок

Уже проведены работы по очистке ста метров ливневого трубопровода по улице Машкарина, прочищено 500 метров на улице Автовокзальной и полторы тысячи метров на участке между 1-й Посадской и Черкасской. По информации УКХ, сейчас в Орле восстановлены 23 ливневых колодца.

В ближайшее время промывка ливневой канализации будет производиться на улицах Розы Люксембург, Планерной, Рыночной, Поселковой, Песковской, на пересечении улиц Приборостроительной и Лескова.