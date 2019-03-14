Новости версия для печати В Орле отремонтируют 63 дворовые территории В мэрии рассказали, что контракты с подрядчиками планируется заключить до 1 мая.



План-график уже составлен. Всего 45 лотов. Адреса, которые расположены рядом, объединены. До конца апреля, учитывая поэтапный механизм размещения закупок, будут заключены все контракты на обновление дворовых территорий. Ремонт будет проводиться во всех района города. Что касается общественных территорий, сейчас ведется разработка дизайн-проектов. В ближайшее время документацию по благоустройству бульвара Победы передадут на экспертизу.



В основном перечне дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, 63 объекта, в том числе: в Северном районе — 11 объектов на общую сумму 21 млн 986 тыс. рублей: ул. Раздольная, 49 ул. Раздольная, 82б ул. Рощинская, 13а ул. Бурова, 36 ул. Бурова, 40 ул. Бурова, 18 ул. Силикатная, 2а ул. Силикатная, 2б ул. Силикатная, 14 ул. Раздольная, 19 пер. Матроса Силякова, 5 в Железнодорожном районе — 15 объектов на общую сумму 26 млн 44 тыс. рублей: ул. Новосильская, 7 ул. Паровозная, 6 ул. Паровозная, 8 ул. Гайдара, 46 ул. Гайдара, 40 пер. Речной, 15а пер. Южный, 5 ул. 1-я Курская, 1 ул. Московская, 28а ул. Грузовая, 121 ул. Грузовая, 123 ул. Абрамова и Соколова, 3 ул. Новосильская, 3 ул. Московская, 41 ул. Московская, 43 в Заводском районе — 17 объектов на общую сумму 25 млн 60 тыс. рублей: ул. Комсомольская, 368 ул. Комсомольская, 141 ул. Комсомольская, 249а ул. Комсомольская, 390 ул. Комсомольская, 400 ул. Комсомольская, 46 ул. Машкарина, 18 ул. Достоевского, 34 ул. Высоковольтная, 11 ул. Васильевская, 127 ул. Авиационная, 7/1 ул. Авиационная, 7/2 ул. Машиностроительная, 1 ул. Машиностроительная, 5 ул. Автовокзальная, 77а ул. Яблочная, 15 ул. Яблочная, 17 в Советском районе — 20 объектов на общую сумму 45 млн 555 тыс. рублей: ул. Горького, 44 ул. Горького, 119 пер. Ягодный, 6 ул. Игнатова, 23 ул. Игнатова, 31 ул. Игнатова, 11а ул. Игнатова, 29а ул. Октябрьская, 68 ул. Октябрьская, 41 ул. Октябрьская, 45 ул. Шаумяна, 2 ул. Пожарная, 30 ул. Цветаева, 5 бульвар Победы, 3 ул. 7 Ноября, 9 ул. 7 Ноября, 11 ул. Часовая, 39 ул. Часовая, 43 ул. Часовая, 45 ул. Часовая, 47.





Надежда Невматулина

14 марта 2019 года







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