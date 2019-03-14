В Орле отремонтируют 63 дворовые территории

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В Орле отремонтируют 63 дворовые территорииВ мэрии рассказали, что контракты с подрядчиками планируется заключить до 1 мая.
План-график уже составлен. Всего 45 лотов. Адреса, которые расположены рядом, объединены. До конца апреля, учитывая поэтапный механизм размещения закупок, будут заключены все контракты на обновление дворовых территорий. Ремонт будет проводиться во всех района города. Что касается общественных территорий, сейчас ведется разработка дизайн-проектов. В ближайшее время документацию по благоустройству бульвара Победы передадут на экспертизу.
В основном перечне дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, 63 объекта, в том числе:
- в Северном районе — 11 объектов на общую сумму 21 млн 986 тыс. рублей:
- ул. Раздольная, 49
- ул. Раздольная, 82б
- ул. Рощинская, 13а
- ул. Бурова, 36
- ул. Бурова, 40
- ул. Бурова, 18
- ул. Силикатная, 2а
- ул. Силикатная, 2б
- ул. Силикатная, 14
- ул. Раздольная, 19
- пер. Матроса Силякова, 5
- в Железнодорожном районе — 15 объектов на общую сумму 26 млн 44 тыс. рублей:
- ул. Новосильская, 7
- ул. Паровозная, 6
- ул. Паровозная, 8
- ул. Гайдара, 46
- ул. Гайдара, 40
- пер. Речной, 15а
- пер. Южный, 5
- ул. 1-я Курская, 1
- ул. Московская, 28а
- ул. Грузовая, 121
- ул. Грузовая, 123
- ул. Абрамова и Соколова, 3
- ул. Новосильская, 3
- ул. Московская, 41
- ул. Московская, 43
- в Заводском районе — 17 объектов на общую сумму 25 млн 60 тыс. рублей:
- ул. Комсомольская, 368
- ул. Комсомольская, 141
- ул. Комсомольская, 249а
- ул. Комсомольская, 390
- ул. Комсомольская, 400
- ул. Комсомольская, 46
- ул. Машкарина, 18
- ул. Достоевского, 34
- ул. Высоковольтная, 11
- ул. Васильевская, 127
- ул. Авиационная, 7/1
- ул. Авиационная, 7/2
- ул. Машиностроительная, 1
- ул. Машиностроительная, 5
- ул. Автовокзальная, 77а
- ул. Яблочная, 15
- ул. Яблочная, 17
- в Советском районе — 20 объектов на общую сумму 45 млн 555 тыс. рублей:
- ул. Горького, 44
- ул. Горького, 119
- пер. Ягодный, 6
- ул. Игнатова, 23
- ул. Игнатова, 31
- ул. Игнатова, 11а
- ул. Игнатова, 29а
- ул. Октябрьская, 68
- ул. Октябрьская, 41
- ул. Октябрьская, 45
- ул. Шаумяна, 2
- ул. Пожарная, 30
- ул. Цветаева, 5
- бульвар Победы, 3
- ул. 7 Ноября, 9
- ул. 7 Ноября, 11
- ул. Часовая, 39
- ул. Часовая, 43
- ул. Часовая, 45
- ул. Часовая, 47.