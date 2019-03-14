Новости версия для печати Орловщина по результатам 2018 года заняла 11 место в рейтинге регионов по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Об этом сообщили в правительстве области.



Всего в рейтинге - 81 субъект страны. Регионы оценивались по 28 показателям. Среди них – сроки, нормативная база, отсутствие нарушений, привлечение внебюджетных средств и другие. Максимально возможное количество баллов – 82. Наш регион набрал 68 баллов. Напомним, в прошлом году в программу «Формирование комфортной городской среды» вошли 175 дворовых территорий и 19 общественных в 47-ми муниципальных образованиях. А общий объем финансирования составил без малого 540 млн рублей.





Надежда Невматулина

14 марта 2019 года







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