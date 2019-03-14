Новости версия для печати Долги за электроэнергию обернулись для орловца арестом имущества Судебные приставы изъяли автомобиль у жителя Орловской области.



Как сообщили в ведомстве, мужчина задолжал за электроэнергию больше 400 тысяч рублей. Такая сумма возникла в результате штрафа за безучётное потребление света. Энергетики обратились в суд. И тот обязал потребителя погасить задолженность. Но абонент этого не сделал. В итоге, судебные приставы арестовали легковой автомобиль орловца. И если он не рассчитается с энергетиками, машину отправят на реализацию.





Надежда Невматулина

14 марта 2019 года







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