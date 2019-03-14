73 ребенка-сироты из Орла в этом году получат своё жилье

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четверг
14.03.2019
13:08:35
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73 ребенка-сироты из Орла в этом году получат своё жильеУже объявлено пять электронных аукционов.
Всего же на учёте в мэрии стоят 323 человека, из них 231 имеет право на получение жилья по закону. В 2019 году в бюджете региона на эти цели предусмотрено почти 140 млн рублей. В прошлом году сумма была немного меньше. На эти деньги мэрия закупила 76 жилых помещений.
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