Новости версия для печати 73 ребенка-сироты из Орла в этом году получат своё жилье Уже объявлено пять электронных аукционов.



Всего же на учёте в мэрии стоят 323 человека, из них 231 имеет право на получение жилья по закону. В 2019 году в бюджете региона на эти цели предусмотрено почти 140 млн рублей. В прошлом году сумма была немного меньше. На эти деньги мэрия закупила 76 жилых помещений.





Надежда Невматулина

14 марта 2019 года







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