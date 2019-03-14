Орловцы стали чаще давать детям необычные имена

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четверг
14.03.2019
13:08:38
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Орловцы стали чаще давать детям необычные именаТак, в прошлом году на свет появились Фаддей, Славомир, Вивея и Аврора.
В целом в нашем регионе родилось 3 260 мальчиков и 3 032 девочки.
Самыми необычными именами в регионе стали: Моисей, Лука, Радомир, Матрона, Стефания, Феврония и Оливия. В Ливенском районе, например, список редких имен пополнили Павла, Златослава, Виталина, Амалия, Каролина, Дамир и Альберт.
А чаще всего родители нарекали мальчиков Артемами, Иванами, Александрами, Даниилами, Кириллами и Максимами. Самыми популярными именами среди маленьких принцесс стали Ксения, Виктория, София, Мария, Анастасия, Полина и Дарья.
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