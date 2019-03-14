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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП

Из них три ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили телесные повреждения.

13 марта в 14:50 водитель т/с «Лада Ларгус» следовал по ул. Пушкина, где
в районе д. №7 произошел наезд на мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу им. Семашко, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение.

13 марта в 19:15 водитель т/с «Лада Калина» следовала по Московскому шоссе и при повороте налево, на ул. Рощинскую, по зеленому сигналу на регулируемом перекрестке Московское шоссе - ул.Рощинская, не уступила дорогу и допустила столкновение с т/с «Фольксваген Гольф», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель «Фольксвагена» получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в травмпункт больницы им.Боткина, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение.

13 марта в 23:22 водитель т/с «А21 VORTEX ESTINA», находясь в состоянии опьянения, не имея соответствующей категории для управления данным видом транспортного средства, двигался по ул. Чечневой, в районе д.1 допустил наезд на стоящее т/с «Рено Колеос» с последующим наездом на еще одно стоящее т/с «Фольксваген Тигуан». В результате ДТП водитель т/с «А21 VORTEX ESTINA» получил телесные повреждения, доставлен в больницу им. Семашко.


Орловское Информбюро
14 марта 2019 года

 


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