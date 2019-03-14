Новости версия для печати С начала 2019 года на территории Орловской области было зарегистрировано 92 ДТП с пострадавшими Телесные повреждения получили 117 человек, 16 человек погибли.



УГИБДД УМВД России по Орловской области приводит статистику.



С начала 2019 года на автодороге М-2 «Крым» было зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых телесные повреждения получили 15 человек, погибли 3 человека. На автодороге Орел-Тамбов зарегистрировано 12 ДТП, в которых получили ранения 18 человек, погибли 10 человек.



В целях профилактики ДТП с тяжкими последствиями, а также с целью предупреждения и пресечения нарушений ПДД РФ, непосредственно являющихся причинами совершения ДТП с тяжкими последствиями, в том числе, связанных с выездом на полосу встречного движения, и правил расположения транспортных средств на проезжей части, сотрудниками Госавтоинспекции Орловской области 14 марта 2019 года проводится профилактическое мероприятие по пресечению выезда на полосу встречного движения в местах, где это запрещено.





Орловское Информбюро

14 марта 2019 года







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