С начала 2019 года на территории Орловской области было зарегистрировано 92 ДТП с пострадавшими

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четверг
14.03.2019
13:08:55
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С начала 2019 года на территории Орловской области было зарегистрировано 92 ДТП с пострадавшимиТелесные повреждения получили 117 человек, 16 человек погибли.
УГИБДД УМВД России по Орловской области приводит статистику.
С начала 2019 года на автодороге М-2 «Крым» было зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых телесные повреждения получили 15 человек, погибли 3 человека. На автодороге Орел-Тамбов зарегистрировано 12 ДТП, в которых получили ранения 18 человек, погибли 10 человек.
В целях профилактики ДТП с тяжкими последствиями, а также с целью предупреждения и пресечения нарушений ПДД РФ, непосредственно являющихся причинами совершения ДТП с тяжкими последствиями, в том числе, связанных с выездом на полосу встречного движения, и правил расположения транспортных средств на проезжей части, сотрудниками Госавтоинспекции Орловской области 14 марта 2019 года проводится профилактическое мероприятие по пресечению выезда на полосу встречного движения в местах, где это запрещено.
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