Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- И пройти, и проехать скоро можно будет в Орле. Областная «Дорожная служба» возьмется за ямы.



- Своё и от любимой работы. Еще одна семья полицейских получила жильё.



- Проигравших нет. А поражение - это лишь случайность. Динамовцы подвели итоги сразу двух спартакиад.



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Вести-Орёл

14 марта 2019 года







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