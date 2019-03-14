Новости версия для печати В Орловской области продолжается реализация программы обеспечения жильем сотрудников органов правопорядка На днях собственными квадратными метрами обзавелась очередная полицейская семья.



Оба новосела - стражи порядка. Муж служит Закону в управлении уголовного розыска, жена - в городском отделе ГИБДД. Впрочем, сейчас Екатерина Кайдаш сосредоточилась на материнских обязанностях.

Екатерина Кайдаш, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Хотелось бы сказать спасибо за благоустроенный район. Мы очень давно этого ждали, в ближайшее время нам предстоит переезд».





Иван Суверин

14 марта 2019 года







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