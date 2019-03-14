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В Орле подвели итоги сразу двух областных спартакиад

Соревнования проводило спортобщество «Динамо». Среди победителей - представители силовых структур региона, а также команды детских домов и школ-интернатов.

2018 год стал для «Динамо» юбилейным - спортобществу исполнилось 85 лет. Лучшим подарком к празднику стали достижения спортсменов. По итогам 12 месяцев есть в копилке у наших спортсменов медали мировых и европейских первенствах, российских и окружных чемпионатов. Четверо динамовцев выполнили нормативы мастера спорта.

В 2018 году в областной спартакиаде приняли участие 10 команд, которые были разбиты на две подгруппы. В первой группе лучшими спортсменами оказались представители Орловского юридического института. Во второй группе победителем стала команда УФСБ России.

Свои награды получили и призеры спартакиады детских домов и школ-интернатов. Соревнования среди этих учебных заведений в прошлом году прошли в десятый раз. Первые места в своих группах завоевали сборные Некрасовской школы-интерната и «Детской деревни SOS-Лаврово», кстати, эта команда берет первое место уже четвертый год подряд.
Андрей Звеков, педагог-организатор «Детской деревни SOS-Лаврово»: «Дети, которые попадают к нам в учреждение, это дети из асоциальных семей. Дети, к сожалению, которые не прошли этап детства. «Динамо» делает очень благородное и очень нужно дело, организовывая такое мероприятие для наших детей».
В этом году призерам предстоит доказывать, что свои награды они завоевали не зря. У тех команд, которые в юбилейный год не показали себя во всей красе, есть шанс доказать, что поражение было случайностью




Анастасия Дорохова
14 марта 2019 года

 


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