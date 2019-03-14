Новости версия для печати Шесть городов Орловской области представят свои проекты на конкурс «Исторические поселения и малые города» В конкурсе, который проводит Минстрой России, принимают участие практически все регионы. Победители получают федеральные деньги на благоустройство территорий. Общий призовой фонд - 5 млрд рублей. Предварительно заявки от орловских городов обсудили на итоговой сессии общественного проектирования.



Для участия в этом конкурсе необходимо иметь не только концепцию, но и проектно-сметную документацию. В этом случае шансов на поддержку будет гораздо больше. Основная цель конкурса - создание привлекательных городских пространств, повышающих качество жизни и привлекающих в город гостей. В Ливнах, например, решили реконструировать парк Машиностроителей. Этот проект обсуждался первым.

Андрей Козлов, начальник управления архитектуры и градостроительства г. Ливны: «Планируем благоустройство, реконструкцию фонтана, дорожек, увеличения спортивных зон, увеличения зон отдыха, зон предпринимательства и малого бизнеса. Парк у нас очень востребован, поэтому необходима его доработка, модернизация, и мы надеемся победить в конкурсе». В случае успеха на реализацию своего замысла ливенцы смогут получить 80 миллионов рублей. А вот если дело касается исторических поселений, то главным становится сохранение планировочных решений исторической части города, уникальных объектов наследия и ландшафта, именно на это опирается проект, представленный амчанами.

Дмитрий Макаров, начальник управления образования администрации г. Мценска: «Изюминкой этого проекта является, прежде всего, богатейшая история нашего города, и неповторимый, уникальный природный ландшафт, благодаря которому эта история и началась». Пока шла работа над проектами, они менялись, дорабатывались, и пока трудно сказать, какой из них может быть одобрен. Сессия общественного проектирования как раз и даст понимание, что еще можно улучшить и исправить к моменту окончательной сдачи. До подачи заявки в Минстрой остается около 10 дней, и конкуренция в этом году невероятно высока. Но шансы у нас есть.

Андрей Карпов, и.о. руководителя Департамента по проектам развития территорий Орловской области: «В этом году по разным оценкам, конкуренция может составить до 10 заявок на одно место победителя, то есть конкуренция крайне высокая, поэтому мы все чувствуем волнение, стараемся сделать все возможное для того, чтобы увеличить вероятность прохождения хотя бы одной-двух заявок в этом году». На сессии работали и федеральные эксперты Минстроя России, которые в ходе представления видеопроектов вносили коррективы и делали замечания. Победа в таком конкурсе для малого города, это не просто благоустройство территории, это еще и создание дополнительных рабочих мест, привлечение туристов, сохранение исторической среды, развитие предпринимательской активности. Поэтому губернатор области подчеркнул, что возможностями конкурса необходимо воспользоваться.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Потенциал увеличения наших возможностей, потенциал использования опыта других регионов, которые уже прошли эти конкурсные процедуры - я рад, что коллеги из других регионов получили финансирование: Татарстан - более 900 миллионов, Нижегородская область - 330 миллионов, Калининград - 325 миллионов, Смоленская область, схожая с нами по размерам территории и по населению, - 30 миллионов рублей. Это те дополнительные возможности, которые мы не имеем права упускать». В результате лучшим проектам из федерального бюджета выделят дотации в общей сумме 5 млрд. рублей. По предварительной информации, заявки подают практически все регионы России, по несколько городов от области, но с одним условием численность этих городов не должна превышать сто тысяч населения. И еще одна хорошая новость: в ближайшие шесть лет конкурс малых городов и исторический поселений будет проводиться ежегодно.





Эва Стасюлевич

14 марта 2019 года







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