Новости версия для печати Сегодня утром в Советском районе Орла произошел пожар В начале девятого на пульт единой службы спасения 112 сообщили о возгорании бани в частном секторе Веселой слободы.



На улицу Слободскую пожарные караулы сразу прибыли усиленным составом. В условиях частного сектора, который там соседствует с дачами, распространение пожара на другие строения могло стать делом нескольких минут. Огнеборцам удалось это предотвратить. Тем не менее, при тушении возгорания пожарные столкнулись с рядом объективных трудностей. Например, узкие межквартальные проезды, предельно затруднявшие передвижение специальной техники. Как сообщили в МЧС, пострадавших и погибших нет.





Иван Суверин

14 марта 2019 года







На главную страницу





