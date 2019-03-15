Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Сегодня утром пожарные расчеты были вызваны в частный сектор Советского района Орла.



- В поддержку самобытности. Сразу шесть городов Орловщины примут участие в федеральном конкурсе «Исторические поселения и малые города».



- Квартирный вопрос для орловских полицейских. Молодая семья получила ключи от двухкомнатной квартиры.



- Почему, вырастая, люди продолжают играть в куклы? Узнают юные читатели. Неделю детской книги в этом году посвятили театру.



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Вести-Орёл

14 марта 2019 года







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