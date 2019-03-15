Новости версия для печати В Орле появилась дополнительная возможность записи на прием к врачу Теперь назначить время можно на сайте департамента здравоохранения Орловской области.



Об этом сообщил сегодня на своей странице в социальной сети начальник департамента Иван Залогин. Для того чтобы оформить запись, необходимо на сайте zdravorel.ru выбрать соответствующий пункт меню, где указать ваш населённый пункт, медучреждение, конкретного специалиста и удобное для вас время приёма.





Анастасия Дорохова

15 марта 2019 года







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