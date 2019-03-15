Новости версия для печати Орловщина наращивает темпы газификации Газ придет даже в самые отдаленные от райцентров сёла.



Как сообщили в правительстве региона, на Орловщине за 10 лет удалось увеличить уровень доступности «голубого топлива» с 79 процентов в 2008 году до 89,4 процента в 2018-м. В то время как средний показатель газификации по России составляет 68,1 процента. Напомним, увеличение темпов газификации – задача, поставленная президентом страны перед главами всех субъектов.





Орловское Информбюро

15 марта 2019 года







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