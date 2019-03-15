Новости версия для печати Мэрия Орла ищет владельцев незаконно установленных гаражей В этот раз в поле зрения властей постройки в Заводском районе города.



В частности, речь идет о гаражах, расположенных в районе дома № 11 по улице Песковской. Мэрия предлагает собственникам добровольно демонтировать постройки до 23 марта. В противном случае за дело возьмутся представители муниципалитета. Гараж вскроют, имущество опишут и перевезут на хранение на территорию «Спецавтобазы» на Новосильское шоссе.





Надежда Невматулина

15 марта 2019 года







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