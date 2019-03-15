Новости версия для печати В Орловском полесье прошла «зубриная» перепись Сегодня в национальном парке обитает 401 лесной великан.



В прошлом году зубров было на 18 особей меньше. Специалисты предполагают, что животных намного больше. Если брать Орловскую, Калужскую и Брянскую области, то насчитается около 6 сотен особей. Это самая большая популяция вольно живущих зубров в России и вторая - по величине в мире. Пока наши зубры продолжают подходить к подкормочным площадкам. Но уже скоро, как говорят зоологи, великаны уйдут «на вольные хлеба» в соседние – калужские и брянские леса.





Вести-Орёл

15 марта 2019 года







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