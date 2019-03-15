Новости версия для печати Бывший орловский аэропорт - не место для мусора В этом уверены жители 909-го квартала Орла. Они-то и обратились к главе администрации города с этим вопросом во время его еженедельного объезда



Вера Бочарова, жительница г. Орла: «Привозят сюда старые диваны, потом - опиливали деревья, привозят ветви этих деревьев. «Камазы» большие, большегрузные машины сюда возят. Контейнеры они выгружают здесь». Ранее в нашу редакцию уже обращались жители 909-го квартала. Они рассказывали о том, что на территорию аэропорта свозят помимо мусора и снег, который убирается с улиц Орла. Директор УК «Зеленая роща» Дмитрий Хроменков пояснил, что на самом деле перевозчик мусора производит там перегруз крупногабаритных отходов из мелких машин в более крупные.





Антон Киселёв

15 марта 2019 года







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