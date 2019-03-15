Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
15.03.2019
19:18:02
Новости
Все новости
ВИДЕО

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Из-за ремонта участка орловской объездной дороги придорожные кафе остались без клиентов

Уже больше месяца кафе несут убытки. Камнем преткновения стал дорожный знак «кирпич». Он-то и закрыл проезд к заведениям, - говорят владельцы точек общепита. В Управлении дороги Москва-Харьков утверждают: работы ведутся согласно разработанным техническим решениям проектной организации и с учетом технологических операций. Кто прав и что делать?

Первые проблемы у работников местных кафе начались еще в феврале. Люди сетуют: ремонт моста на участке дороги М-2 в районе Андриабужского леса и закрытие дороги в районе Ливенской развязки оставили их без работы.
Наталья Заложных, руководитель придорожного кафе: «Этот месяц мы не работали. Люди сидят, ждут. Мы не зарплату не можем платить, ни налоги, а с нас это никто не спишет, и никто не пойдет нам на встречу».
Наталья Сиротинина, руководитель придорожного кафе: «Теперь весь проезжающий транспорт проходит мимо, наши работники все без работы, без зарплаты, без средств».
«Как нам работать? И есть ли выход?». С этими вопросами обеспокоенные предприниматели обратились в Упрдор «Москва – Харьков», в ведении которого находится этот участок дороги.

В Управлении ответили: «Ремонт дороги, который продлится до 1 мая, не закрыт для транспортных средств граждан и юридических лиц, проживающих на данной территории, а также владельцев транспортных средств у которых есть необходимость воспользоваться услугами объектов сервиса».

Однако в действительности картина иная.
Наталья Сиротинина, руководитель придорожного кафе: «На ливенском повороте поставили барьерное ограждение, повесили знак «Движение запрещено". И уже никто не поедет под этот знак, дабы не нарушать правила дорожного движения, чтобы не попасть на штраф».
Против закона не пойдешь, даже если и перекусить сильно хочется, - говорят те, кто жизнь свою связал с дорогой. Но как же быть? Предприниматели предлагают изменить знак, обозначить тупик. Таким образом водители смогут подъехать к придорожным кафе.

Законно ли это с технической точки зрения? На наш запрос Упрдор Москва - Харьков пояснило: на сегодняшний день на участке с 365 по 548 километр и с 366 по 598 километр автодороги М-2 «Крым» действует временная схема организации дорожного движения, которая полностью соответствует всем нормативным требованиям. А знак «Движение запрещено» был временным, сейчас он уже сменился знаком «Тупик», который дает возможность проезда всем видам транспорта.

Однако есть свое «но»: перенести этот знак на Ливенскую развязку невозможно, так как это приведет к возникновению дорожных заторов и аварийных ситуаций.




Юлия Опанасюк
15 марта 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта