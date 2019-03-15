Новости версия для печати Из-за ремонта участка орловской объездной дороги придорожные кафе остались без клиентов Уже больше месяца кафе несут убытки. Камнем преткновения стал дорожный знак «кирпич». Он-то и закрыл проезд к заведениям, - говорят владельцы точек общепита. В Управлении дороги Москва-Харьков утверждают: работы ведутся согласно разработанным техническим решениям проектной организации и с учетом технологических операций. Кто прав и что делать?



Первые проблемы у работников местных кафе начались еще в феврале. Люди сетуют: ремонт моста на участке дороги М-2 в районе Андриабужского леса и закрытие дороги в районе Ливенской развязки оставили их без работы.

Наталья Заложных, руководитель придорожного кафе: «Этот месяц мы не работали. Люди сидят, ждут. Мы не зарплату не можем платить, ни налоги, а с нас это никто не спишет, и никто не пойдет нам на встречу». Наталья Сиротинина, руководитель придорожного кафе: «Теперь весь проезжающий транспорт проходит мимо, наши работники все без работы, без зарплаты, без средств». «Как нам работать? И есть ли выход?». С этими вопросами обеспокоенные предприниматели обратились в Упрдор «Москва – Харьков», в ведении которого находится этот участок дороги.



В Управлении ответили: «Ремонт дороги, который продлится до 1 мая, не закрыт для транспортных средств граждан и юридических лиц, проживающих на данной территории, а также владельцев транспортных средств у которых есть необходимость воспользоваться услугами объектов сервиса».



Однако в действительности картина иная.

Наталья Сиротинина, руководитель придорожного кафе: «На ливенском повороте поставили барьерное ограждение, повесили знак «Движение запрещено". И уже никто не поедет под этот знак, дабы не нарушать правила дорожного движения, чтобы не попасть на штраф». Против закона не пойдешь, даже если и перекусить сильно хочется, - говорят те, кто жизнь свою связал с дорогой. Но как же быть? Предприниматели предлагают изменить знак, обозначить тупик. Таким образом водители смогут подъехать к придорожным кафе.



Законно ли это с технической точки зрения? На наш запрос Упрдор Москва - Харьков пояснило: на сегодняшний день на участке с 365 по 548 километр и с 366 по 598 километр автодороги М-2 «Крым» действует временная схема организации дорожного движения, которая полностью соответствует всем нормативным требованиям. А знак «Движение запрещено» был временным, сейчас он уже сменился знаком «Тупик», который дает возможность проезда всем видам транспорта.



Однако есть свое «но»: перенести этот знак на Ливенскую развязку невозможно, так как это приведет к возникновению дорожных заторов и аварийных ситуаций.









Юлия Опанасюк

15 марта 2019 года







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