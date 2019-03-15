Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения.



14 марта в 15:05 водитель т/с «Лада» следовал по переулку Почтовому и в районе д.16 по ул. Ленина допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи доставлен в ООКБ, после осмотра отпущен.



14 марта в 04:30 на 442 километре автодороги М-2 «Крым» водитель, управлявший автомобилем «Лада Гранта», отвлекся от управления и допустил наезд на препятствие (дорожное ограждение). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, не госпитализирован.





Орловское Информбюро

15 марта 2019 года







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