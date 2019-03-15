Новости версия для печати Сегодня - всемирный день защиты прав потребителей В этом году он проходит под девизом «Цифровой мир: надёжные смарт-устройства». Орловский Роспотребнадзор запустил в работу тематическую горячую линию.



Вопрос надежных смарт-устройств и ряд других были рассмотрены в Управлении в ходе заседания консультационного совета. Специалисты Роспотребнадзора также обсудили профилактику нарушений законодательства о защите прав потребителей, разработали план мероприятий, предусматривающий работу с населением в части повышения правовой грамотности орловцев.



Ежегодно в управлении для потребителей проводятся дни открытых дверей, объявляются тематические горячие линии. За прошлый год орловским управлением Роспотребнадзора было проведено 11 тематических горячих линий. В настоящее время с 11 по 21 марта объявлена горячая линия в рамках Всемирного дня прав потребителей, который проходит под девизом «Цифровой мир: надёжные смарт-устройства».





Антон Киселёв

15 марта 2019 года







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