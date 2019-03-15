Новости версия для печати Часть орловских сельхозпредприятий не готовы к исполнению федеральных норм экологического контроля «Евро 4» и «Евро 5» Предприниматели попросили отсрочку на 3 года.



Речь идёт об обновлении автопарка компаний агропромышленного комплекса. Необходимость в этом появилась с разработкой новой редакции ПДД, которые введут знаки, обозначающие запретные зоны для въезда транспорту с «грязным» выхлопом. Как этот проект будет воплощаться в нашем регионе, и отразится ли он на предпринимателях, обсуждали члены координационного Совета по поддержке бизнеса.

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Предприниматели попросили определенную отсрочку в течение трех лет для того, чтобы они могли они подготовиться и по лизинговой схеме закупить новый подвижной состав».





Антон Киселёв

15 марта 2019 года







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