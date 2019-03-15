Новости версия для печати Полицейские установили молодых людей, похитивших с территории организации кабель К хищению оказались причастны двое жителей Орловского района



В ходе следствия выявлено, что к краже кабеля может быть причастен один из бывших работников организации - 22-летний молодой человек. Данные сведения подтвердились. Установлен и сообщник. Украденное они сдавали. Ущерб, нанесенный фирме, был оценен в сумму порядка 166 тысяч рублей.





Татьяна Напольских

15 марта 2019 года







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