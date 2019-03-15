Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Есть проблемы - жалуйтесь. Сегодня - всемирный день защиты прав потребителей.



- Предпринимательство с «криминальным уклоном». Полицейские задержали двоих молодых людей, подозреваемых в похищении кабеля с одного из орловских предприятий.



- Взлетная полоса - не место для мусора. Жители 909 квартала опасаются за чистоту территории Аэропорта.



- Крымская весна на Орловщине - началась.



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Вести-Орёл

15 марта 2019 года







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